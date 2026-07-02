El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió el pronóstico de frío intenso hacia toda la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre la posibilidad de nevadas en distintas ciudades durante la madrugada de este jueves.

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Según la entidad, el ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas y generará condiciones favorables para que se registren nevadas aisladas en algunos sectores del territorio bonaerense.

Entre las localidades donde existe la posibilidad de observar este fenómeno se encuentran Mar del Plata, Sierra de la Ventana y Balcarce, además de otras zonas del sur y sudoeste de la Provincia.

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