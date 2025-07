El jefe comunal del Partido de La Costa, Juan de Jesús, decretó el estado de alerta municipal ante el riesgo de que el problema se extienda a toda la región, luego de los problemas provocados en Mar del Plata.

“Decreté el alerta ante la falta de gas que amenaza a la región. El municipio está monitoreando la situación para garantizar la seguridad en los establecimientos y proteger a los vecinos”, expresó el jefe comunal.

La medida fue anunciada el jueves 3 de julio, en medio de una ola polar que ya obligó a suspender clases y actividades en General Pueyrredón. Aunque ya este viernes la Jefatura distrital confirmó que habrá clases presenciales en todas las instituciones educativas del distrito. El Municipio anunció que desde este jueves por la noche se restablece el funcionamiento de restaurantes, cafés y espacios deportivos.

De Jesús apuntó directamente al Gobierno nacional por haber frenado obras clave que podrían haber evitado la crisis. El intendente fue contundente: “No tener garantizado el gas en una ola polar pone en riesgo la salud de nuestros adultos mayores, de los niños en las escuelas, de quienes no tienen otra forma de calefacción. Esto se podría haber evitado si el Estado nacional no hubiera paralizado obras fundamentales”.

Uno de los ejes de su reclamo es el Gasoducto de la Costa, una obra estratégica para reforzar el suministro en la región que fue interrumpida por el gobierno de Javier Milei pese a estar en su tramo final. “Estas son las consecuencias de frenar la obra pública: afectan directamente a la gente. Si el gasoducto se hubiera terminado, no estaríamos en esta situación”, denunció De Jesús.

En La Costa, de Jesús pidió a los vecinos estar atentos y comunicarse al 103 ante cualquier emergencia.

Desde el miércoles por la tarde, miles de usuarios de Mar del Plata se quedaron sin gas por una caída abrupta de presión en los gasoductos. La empresa TGS se vio obligada a redireccionar el caudal hacia la planta compresora local para estabilizar el sistema.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, reclamó ayer la finalización del Gasoducto de la Costa, de cuya parálisis responsabilizó al gobierno de Javier Milei, y dijo que si la obra hubiese sido terminada se hubiera evitado el inconveniente con el gas que padeció Mar del Plata.

La obra está ubicada en la ruta 2, a la altura de la localidad de Las Armas, y presenta un estado de avance de más del 80%, pero fue paralizada en septiembre del año pasado.