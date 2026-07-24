Al cumplirse un año de la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame en la Comisaría Primera de Olavarría, familiares, amigos y vecinos realizaron una movilización para exigir avances en la causa judicial y reclamar que se defina la situación procesal de los policías imputados por el hecho.

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La concentración comenzó en la plaza central de la ciudad y reunió a unas treinta personas. Frente al Palacio San Martín, los manifestantes desplegaron banderas y carteles con la imagen de Gonzalo y los nombres de los efectivos que participaron del operativo de detención y custodia durante la madrugada del 23 de julio de 2025.

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Durante el acto, una de las hermanas de la víctima cuestionó la falta de información oficial sobre el expediente judicial.

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"Como familia tenemos derecho a que el fiscal nos llame y nos informe en qué estado está la causa. Hay diez imputados que siguen en libertad", expresó.

Posteriormente, la columna marchó hasta la sede de la Comisaría Primera, donde, frente al vallado policial dispuesto en el lugar, colocaron carteles y encendieron velas en memoria de Gonzalo.

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De la manifestación participaron su madre, hermanos, sobrinos y allegados. En ese contexto, una de sus hermanas leyó un documento en el que renovó el pedido de justicia y mencionó a los efectivos imputados en la causa: Mariela Muño, Fernando Rojas, Fabio Ditz, Micaela Isaza, Juliano Servino, Luciana Cufré, Diana Astrada, Claudia Campos y Juan Bortolotti.

El caso que conmocionó a la ciudad

Gonzalo Tamame tenía 29 años cuando fue detenido durante la madrugada, tras una denuncia por un presunto hecho de violencia de género. Horas más tarde apareció muerto dentro de la dependencia policial.

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La versión difundida inicialmente por la Policía Bonaerense sostuvo que el joven se había quitado la vida utilizando su propio buzo, señalando que había sido hallado sin vida alrededor de las 4 de la madrugada.

Sin embargo, la familia rechazó desde el primer momento esa explicación, denunció irregularidades en el procedimiento y sostuvo que la Policía ocultó lo ocurrido. También cuestionó que recién fueron notificados varias horas después del fallecimiento, cuando ya se había instalado un amplio operativo de seguridad alrededor de la comisaría.

La muerte de Tamame generó una fuerte repercusión en la ciudad y dio lugar a numerosas movilizaciones para reclamar el esclarecimiento del caso. Durante una de esas protestas, realizada poco después del hecho, fueron detenidos dos militantes del Frente de Izquierda, entre ellos quien era primer candidato a concejal.

El reclamo continúa

A un año del fallecimiento, la familia aseguró que la causa aún no registra avances suficientes y reclamó mayor celeridad por parte de la Justicia.

"Queremos saber qué pasó con Gonzalo y que los responsables respondan ante la Justicia", fue el mensaje que predominó durante una jornada marcada por el recuerdo y el pedido de respuestas sobre un caso que continúa abierto.