La propuesta consensuada entre la Comuna y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría determina dos incrementos en simultáneo. Por un lado, un aumento del 6.12% a otorgar durante los meses de enero a marzo, y a su vez una suba del 6.78% en concepto de readecuación salarial del año 2025, a otorgar durante los meses de enero a junio del corriente.

En este sentido, el ajuste del primer trimestre se traduce en un 9,59%, y llegará al 13,24% a mitad de año, independientemente de lo que las partes acuerden al volver a reunirse en el mes de abril.

"En un escenario económico complejo, este acuerdo refleja el esfuerzo de la gestión municipal por mejorar los ingresos de las y los trabajadores, valorando su labor cotidiana", informó el Ejecutivo local.

