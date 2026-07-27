El Municipio de Olavarría emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre una serie de intentos de estafa telefónica detectados en las últimas horas, en los que delincuentes se hacen pasar por personal del Hospital Municipal, vacunatorios, áreas de Salud e incluso del Ministerio de Salud.

Ads

Ante la reiteración de estos episodios, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución y recordaron a los vecinos no brindar datos personales, información bancaria, contraseñas ni códigos de verificación que puedan llegar por SMS o aplicaciones de mensajería.

Según se informó, los estafadores utilizan distintas excusas, como supuestos turnos médicos, campañas de vacunación, actualizaciones de registros o beneficios relacionados con la atención sanitaria, para intentar obtener información confidencial de las personas.

Ads

Desde el Municipio remarcaron que los efectores públicos de salud nunca solicitan datos personales, claves, códigos de seguridad ni información bancaria a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Además, recomendaron que ante cualquier comunicación sospechosa se interrumpa el contacto de inmediato y se verifique la autenticidad de la información únicamente mediante los canales oficiales del Municipio de Olavarría.

Ads

Las autoridades insistieron en que la prevención es fundamental para evitar este tipo de fraudes, por lo que pidieron a la población mantenerse alerta y no compartir información sensible con personas desconocidas.