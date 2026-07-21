Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de búsqueda en Olavarría y la región tras la fuga de un interno de la Unidad Penal N° 27 de Sierra Chica.

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El prófugo fue identificado como Julio José Rodríguez Argüello, de 40 años, quien cumple una condena de 14 años de prisión efectiva por distintos delitos.

Según informó Noticias de Azul, Rodríguez Argüello fue condenado por diversos delitos contra la propiedad, además de integrar una asociación ilícita, entre otros cargos penales.

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A partir de la fuga, efectivos policiales y de otras fuerzas de seguridad trabajan en un operativo para intentar localizar al interno, con controles y recorridas en distintos sectores de Olavarría y localidades de la región.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que, ante cualquier dato que pueda resultar útil para dar con el paradero del prófugo, se dé aviso de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

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