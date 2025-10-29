Efectivos de la Sub DDI de Olavarría buscan intensamente a un hombre de 51 años. Se trata de Ricardo Ismael Blanco, visto por última vez el pasado viernes 24 de octubre cuando se salió de su domicilio ubicado en Avenida Del Valle y Dean Funes.

Ads

Blanco es de contextura física robusta, tiene tez trigueña, de 1,60 mts de altura, cabellos oscuros entrecano, posee cicatriz en pómulo derecho y un tatuaje en el brazo izquierdo que dice: "Antonella”.

Según se informó, al momento de su desaparición vestía buzo gris, pantalón jeans oscuro y zapatillas claras desgastadas.

Ads

Para aportar información valiosa por favor comunicarse a través de las siguientes vías: 911. Sub DDI Olavarría: 02284-431065 o 431062. Comando de Patrullas: 2284-482244. Comisaría Segunda: 02284-422055.

Ads