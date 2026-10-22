En el marco de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría celebrada este jueves, se aprobó un proyecto para institucionalizar un programa municipal de viajes de reconocimiento a las Islas Malvinas destinado a los veteranos de guerra domiciliados en el partido.

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La iniciativa, impulsada por el bloque Por Más Libertad, busca garantizar la continuidad de los viajes como una política pública permanente y establece como objetivo asegurar el traslado de al menos dos veteranos por año.

El proyecto contempla que el Ejecutivo municipal confeccione y mantenga actualizado un registro de veteranos interesados en participar, en articulación con la Agrupación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”. Además, establece que tendrán prioridad quienes todavía no hayan podido viajar a las islas.

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El programa prevé que el municipio garantice los recursos necesarios para cubrir los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, seguros, traslados internos y otras erogaciones indispensables para concretar los viajes.

Entre los fundamentos de la propuesta se destaca la importancia de “malvinizar de manera permanente a la comunidad de Olavarría”.

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