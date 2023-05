La Justicia de Olavarría ordenó a una mujer indemnizar a su expareja tras haberle mentido sobre la paternidad de su hijo. Un estudio de histocompatibilidad reveló al hombre la verdad y este accionó judicialmente.

La historia comenzó en 2002, cuando ambas partes mantenían una relación amorosa informal, y se enteraron que ella estaba embarazada. El hombre asumió su paternidad y decidieron formalizar y vivir juntos.

Sin embargo, a poco del nacimiento del bebé, se separaron por una supuesta infidelidad del hombre.Unos años después, el damnificado tuvo dudas sobre su paternidad e inició una demanda de impugnación de filiación.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó un estudio de ADN y se descubrió que no era el papá del menor. Ante esta revelación, el hombre alegó daño moral y delito contra el honor, situación que incluso le habría costado su empleo debido a las frecuentes confrontaciones en su lugar de trabajo.

El hombre pidió una suma de 4,6 millones de pesos, pero la Justicia le dio la razón por un monto bastante menor, de 200 mil pesos más intereses, por daño extrapatrimonial.

El tribunal consideró que el engaño sostenido hasta la prueba de ADN generó un “daño emocional significativo, afectando la honorabilidad y la dignidad del demandante”.

Los argumentos del Tribunal

"Conforme todo lo expuesto, no caben dudas respecto de la conducta antijurídica llevada a cabo por la demandada, que conforme surge de su relato no hubo ninguna causal de excusación, que de ello puede interpretarse que el ocultamiento de la verdad ha sido doloso, que tal conducta conlleva un ataque a la buena fe y a la confianza incumpliendo el deber de no dañar de origen constitucional", determinaron.

"Es así que, en orden a los conceptos antes expuestos y, teniendo en cuenta la índole del daño, la afección indudable a su honor y dignidad, la mentira en la que vivió hasta que se llevó a cabo la prueba de ADN, las implicancias emocionales que se infieren frente a tal engaño, estimo que la suma otorgada por la Sra. Jueza resulta atinada", refirió en cuanto a los 200 mil pesos.