El municipio de Olavarría presentó oficialmente su Guardia Urbana, una nueva estructura destinada a reforzar las tareas de prevención y seguridad ciudadana en el distrito. El dispositivo comenzará a funcionar con 13 agentes y cinco patrulleros nuevos, que recorrerán distintos sectores de la ciudad.

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La ceremonia se realizó este miércoles a las 14 en la Casa del Bicentenario, donde los integrantes de la primera promoción recibieron sus diplomas y las llaves de los vehículos que utilizarán durante sus recorridas.

Según informó Infoeme.com, el acto contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, y representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

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Qué funciones tendrá la nueva fuerza

Durante la presentación, Quintas destacó el papel que tendrán los efectivos en el territorio y señaló que serán responsables de representar al Estado municipal en materia de seguridad en las calles, los barrios y los espacios de encuentro de los vecinos.

El funcionario sostuvo que la creación de la Guardia Urbana forma parte de una política pública y no responde a una decisión circunstancial. También aclaró que su implementación no busca sustituir las funciones de la Policía bonaerense, sino complementar el trabajo de las distintas dependencias.

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Los 13 agentes completaron una capacitación inicial de 180 horas, durante la cual recibieron formación legal, operativa y práctica. El programa incluyó contenidos vinculados con los derechos humanos, la resolución de conflictos y los procedimientos de actuación responsable ante la comunidad.

Wesner aseguró que el proyecto continuará en el tiempo

Por su parte, el intendente felicitó a los nuevos integrantes y afirmó que la presencia de la Guardia Urbana deberá hacerse visible en los espacios públicos y distintos barrios de Olavarría.

Wesner remarcó que la iniciativa fue impulsada por el área de Protección Ciudadana y aprobada por el Concejo Deliberante. En ese contexto, aseguró que la nueva fuerza trascenderá su actual administración y expresó: “Llegó para quedarse”.

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El jefe comunal también destacó que el esquema de prevención se complementará con otras medidas de su gestión, entre ellas la ampliación del sistema de videovigilancia y la descentralización de dependencias policiales en el partido.

En relación con las cámaras de seguridad, anticipó que durante 2027 se incorporarán 120 nuevos dispositivos, con el objetivo de ampliar las herramientas de monitoreo y prevención.

Cinco patrulleros para comenzar los recorridos

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de las llaves de los cinco móviles que estarán destinados al funcionamiento de la Guardia Urbana.

Los vehículos fueron puestos a disposición de los agentes en el sector de las escalinatas de la Casa del Bicentenario. Con este equipamiento, el Ejecutivo municipal busca incrementar la presencia preventiva en la vía pública y fortalecer el contacto con los vecinos.

Del acto también participaron, en representación de la cartera de Seguridad provincial, el director provincial de Articulación Institucional, Mauricio Rodríguez, y el director provincial de Control y Fiscalización Policial, Sergio Gallardo.

Con la presentación formal, Olavarría incorpora un nuevo dispositivo municipal de prevención, que tendrá como eje el patrullaje territorial y la coordinación con las fuerzas policiales que ya operan en el distrito.