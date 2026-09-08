Trabajadores de Galasur, Canteras Unidas de Sierra Chica, realizaron una protesta frente al ingreso de la empresa luego de la desvinculación de 19 empleados. La medida fue acompañada por dirigentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que reclama la apertura de una instancia de diálogo.

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Según informó el medio local Infoeme, los trabajadores realizaron una asamblea en el acceso a la planta, con quema de neumáticos, y resolvieron no ingresar a sus puestos de trabajo como forma de visibilizar el conflicto.

El reclamo se originó luego de que la empresa notificara la desvinculación de 19 trabajadores, de los cuales 17 pertenecen a AOMA Olavarría y otros dos al sector de Comercio, de acuerdo con información publicada previamente por el mismo medio.

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AOMA reclama una instancia de diálogo

Alejandro Santillán, secretario general de AOMA, explicó que el gremio había intentado avanzar en una reunión en el Ministerio de Trabajo durante el viernes, pero el encuentro no pudo prosperar.

Según relató el dirigente a Infoeme, el abogado que representó a la empresa no contaba con facultades para tomar decisiones, por lo que la reunión quedó trunca.

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Ante esa situación, durante la madrugada del lunes se realizó una asamblea con los trabajadores del primer turno. La decisión adoptada fue permanecer en el ingreso de la cantera y no ingresar a la planta.

“La totalidad definió permanecer acá afuera, no ingresar a la planta”, explicó Santillán, quien señaló que la intención es generar visibilidad y lograr que la empresa vuelva a sentarse a negociar.

La discusión por las indemnizaciones

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la modalidad utilizada para concretar las desvinculaciones.

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Santillán sostuvo que los trabajadores fueron despedidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implicaría, según el planteo gremial, el pago del 50% de la indemnización.

Desde AOMA cuestionan esa decisión y reclaman que aquellos trabajadores que decidan desvincularse reciban la indemnización que corresponda, mientras que para quienes quieran continuar trabajando buscan alternativas que permitan sostener las fuentes laborales.

Qué argumentó la empresa

El conflicto también se encuentra atravesado por la situación económica de la actividad minera.

En una publicación del 3 de septiembre, Infoeme informó que los telegramas de despido mencionaban un “grave deterioro de las condiciones económicas y productivas” y una “severa reducción de la actividad y de la demanda”.

Según ese medio, la empresa vinculó la situación con la caída de la construcción y de la obra pública y señaló que sus ventas habían registrado una disminución interanual.

Además, la compañía habría señalado un incumplimiento de pagos por parte del Estado, particularmente de SOFSE-Trenes Argentinos Operaciones, con créditos impagos a favor de Galasur por aproximadamente $1.890 millones, algunos de ellos con más de dos años de antigüedad.

El reclamo por los trabajadores con mayor antigüedad

Desde AOMA también cuestionaron la forma en que se comunicaron las desvinculaciones y remarcaron la antigüedad de algunos de los empleados afectados.

Santillán sostuvo que algunos trabajadores llevan hasta 19 años en la empresa y cuestionó que los directivos no hayan mantenido una conversación directa con ellos antes de concretar los despidos.

“Ojalá que recapaciten y que le podamos encontrar una solución”, manifestó el dirigente.

Mientras los trabajadores continúan con la protesta en el acceso a Galasur, AOMA reclama que la empresa retome el diálogo y se pueda discutir tanto la situación de los despedidos como la continuidad laboral de quienes buscan conservar sus puestos.

La situación se suma a un escenario de dificultades para el sector minero de Olavarría, que en los últimos días volvió a quedar en el centro de la discusión por la caída de la actividad y el impacto sobre el empleo.