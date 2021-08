La lista de Galdurralde-Fernández es una de las tres listas que competirán en la interna del Frente de Todos el próximo 12 de septiembre en Lanús. Galdurralde cuenta con el respaldo de los intendentes peronistas, y es además funcionario del Gobierno de Axel Kicillof (actualmente preside el Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires".

"Como nos planteó Cristina en su momento, nosotros buscamos la unidad en la diversidad. Cuando nos dividen, y el peronismo deja de ser gobierno, la que sufre es la gente. El macrismo gobernó para unos pocos. Con Nicolás (Russo) trabajamos incansablemente para lograr la unidad. Nuestro compromiso es estar con las pymes y con cada uno de los vecinos. Tenemos por delante la tarea de transitar un camino para que el peronismo recupere Lanús en 2023. Tenemos que llenar las urnas con votos de nuestra lista para ganar en noviembre y seguir fortaleciendo al gobierno de Alberto y Cristina y al de Axel", aseveró Galdurralde.

En tanto, Insaurralde indicó: "Hace poco recibí a Alberto y a Cristina en Lomas. Lanzamos el plan Conectar Igualdad Lomas, que en Lanús no hay. No es lo mismo quién gobierna Argentina. No todos los políticos son iguales. Hicimos mucho, le pusimos el cuerpo, pero como dijo Cristina, tenemos un largo camino a recorrer. Tenemos el plan de vacunación más grande de nuestra historia. Quiero felicitarte Omar. Te conozco hace muchísimos años, sé de tu compromiso por tu Lanús. Es el momento de hacerse cargo y poner a Lanús de pie".

Además de Galmarini e Insaurralde, estuvieron en el acto el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, los intendentes Mariano Cascallares de Almirante Brown (es precandidato a diputado provincial por la sección), Andrés Watson de Florencio Varela, Nicolás Mantegazza de San Vicente y Blanca Cantero de Presidente Perón; el jefe de gabinete de Ezeiza, Gastón Granados y el senador provincial José Luis Pallares.



"Esta campaña es distinta. A este gobierno, el de Alberto y Cristina y al de Axel, le pusimos el cuerpo en cada barrio con un estado presente. Vinimos a Lanús a pedir un voto de confianza. Vamos a salir adelante entre todos, porque hay esperanza. Como dijo Néstor, no hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional. Lanús se debe sumar, y por eso lo tenemos a Omar y a los compañeros y compañeras de esta lista", señaló la Diputada Nacional Álvarez Rodriguez.