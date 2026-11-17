El procedimiento se desarrolló en el barrio Parque Burzaco, luego de que se tomara conocimiento de la concentración de una gran cantidad de motos cuyos conductores realizaban maniobras riesgosas y competencias de velocidad, generando ruidos y molestias para los vecinos.

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Como resultado del operativo conjunto, las autoridades secuestraron más de medio centenar de vehículos: 30 motos y 23 autos. Entre ellos se encontraba el rodado de una de las personas señaladas como organizadoras de estos encuentros.

También fueron aprehendidos un hombre de 29 años y una mujer de 21 por resistencia a la autoridad. Se trataría de los organizadores de las picadas.

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La intervención se enmarca en las acciones que impulsa el Municipio para prevenir y evitar la realización de picadas ilegales, proteger la seguridad vial, cuidar el espacio público y dar respuesta a los reclamos de los vecinos afectados por estas concentraciones.

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