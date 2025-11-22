Un hombre de 32 años fue detenido en el marco de la investigación por el violento asalto que sufrió hace un mes y medio el comerciante y concejal Javier Frías, quien resultó baleado durante el ataque.

La aprehensión se concretó en Pourtalé, tras un operativo encabezado por la SubDDI y del que también participó personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.

Según informaron fuentes del área de seguridad, las tareas investigativas de los últimos días permitieron reconstruir el posible paradero del sospechoso y ubicar un domicilio vinculado. A partir de esa información, se dispuso un operativo cerrojo en la zona, con despliegue de móviles y agentes para garantizar la captura.

En ese contexto, los efectivos lograron individualizar al acusado y proceder a su detención sin incidentes. El hombre fue identificado como Braian Martiniano Díaz, quien quedó alojado en la sede local de la SubDDI y a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y es instruida por el fiscal Christian Urlézaga, quien continuará con las diligencias para esclarecer el hecho y determinar eventuales responsabilidades adicionales.

