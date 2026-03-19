La Policía Federal Argentina y personal de Migraciones llevó adelante un operativo de control en la avenida Olimpo, en el barrio de Santa Catalina, partido de Lomas de Zamora.

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El despliegue consistía en solicitar identificación y revisar las huellas dactilares. El control también se hizo sobre adolescentes. Además, la presencia de Migraciones hace suponer que buscaban la presencia de inmigrantes sin documentación. “Se relevaron más de 1300 personas. Las reglas son claras: extranjero que esté de manera irregular, ilegal o que delinca, lo expulsamos”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad. Según informó C5N, seis personas fueron aprehendidas.

Sebastián Seoane, Director Nacional de Migraciones, estuvo presente en el lugar. “Inspecciones en vía pública, verificación de documentos y chequeo de antecedentes en el acto”, había detallado días pasados cuando similares operativos se ejecutaron en los barrios porteños de Once, Liniers, así como en La Plata y La Matanza.

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El pasado mes de febrero la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había anunciado un endurecimiento de los controles migratorios, aunque no se trató hoy de un despliegue en una aduana o la frontera.

LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON



Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país.



En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. pic.twitter.com/gz5dzHDDJ9 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

El operativo se extendió desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Algunos vecinos y comerciantes se expresaron a favor del control, cuando eran consultados por la prensa que cubrió el hecho.

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El Centro de Estudios Legales y Sociales se expresó al respecto y señaló: “En un operativo realizado por Migraciones y la Policía Federal en Lomas de Zamora, pidieron documentos de identidad y tomaron huellas dactilares a niñas, niños y adolescentes cuando salían de la escuela. Eso está prohibido”.

“Las fuerzas de seguridad no pueden hacer este tipo de controles para averiguar su identidad o antecedentes. La Defensoría de Niñez y los organismos de control deben actuar para resguardar sus derechos”, agregó.