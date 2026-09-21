La investigación comenzó en febrero a raíz de numerosas denuncias por el delito de secuestros virtuales y la causa, que involucraba maniobras de estafa, engaño y uso de identidades falsas, quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Martín Yadarola, con la intervención de la secretaría N° 133 del doctor Mariano Dalbosco Lacava.

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El magistrado convocó al Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina para avanzar con las pesquisas.

Los agentes realizaron tareas de inteligencia y lograron determinar la existencia de una organización integrada por ciudadanos argentinos y extranjeros. Según informaron las autoridades, los delincuentes operaban de manera remota para generar daños económicos a una compañía de telefonía celular.

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Modus operandi

La operatoria consistía en comunicarse con el canal de ventas de la empresa proveedora. Los sujetos utilizaban datos filiatorios de clientes legítimos para hacerse pasar por ellos y solicitar la adquisición de dispositivos. Para sortear los mecanismos de seguridad, empleaban información presuntamente extraída de bases de datos específicas, lo que les permitía superar las preguntas de validación de identidad.

Además, los implicados suministraban correos electrónicos creados por ellos mismos para evitar que los titulares reales recibieran notificaciones, alertas o mensajes de confirmación sobre las operaciones. Una vez concretada la compra, solicitaban el envío de los equipos a sucursales de una empresa de correo para retirarlos personalmente.

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Allanamientos y detenciones

Como resultado de las tareas investigativas, el personal policial identificó a cuatro sospechosos y localizó cuatro inmuebles vinculados a la banda. Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en las calles Murature, Colón y Manuel Castro, en el partido de Lanús, y sobre la calle Juan Agustín García, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los allanamientos, los efectivos detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Tres de los aprehendidos son argentinos y uno es de nacionalidad peruana. En los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron ocho teléfonos celulares, dos notebooks, un vehículo utilitario y documentación de relevancia para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de estafa, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.