El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío 2026 con la finalidad de acompañar y asistir a personas en situación de calle frente a la llegada de las bajas temperaturas, en el marco del programa municipal Cimientos Brown, se informó oficialmente.

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La primera recorrida alcanzó las estaciones ferroviarias de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, entre otras, donde equipos municipales entregaron frazadas, gorros y bebidas calientes para ayudar a afrontar las noches más frías del año.

La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, profundizando el trabajo que se realiza durante todo el año para acompañar una problemática social compleja y multicausal, promoviendo la restitución de derechos y la construcción de nuevas oportunidades de vida.

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“En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. En este marco, desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento”, manifestó la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.

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