El Municipio de San Cayetano realizará el próximo sábado 4 de abril el remate público de cinco lotes ubicados en la Manzana 20 de su villa balnearia, en el marco de una política de desarrollo sostenido y planificado del sector costero.

La subasta comenzará a las 14:30 y se llevará adelante frente a cada uno de los terrenos, permitiendo que los interesados puedan conocer in situ las características y ubicación de cada lote antes de realizar sus ofertas.

Balneario de San Cayetano

Es una tranquila villa turística en la costa de Buenos Aires destacada por sus amplias playas de 28 km, médanos naturales, bosques y un ambiente familiar.

Los terrenos y precios base

Desde la comuna informaron que las bases imponibles para cada lote son las siguientes:

Lote 1 – 445 m²: $70.000.000

Lote 17 – 450 m²: $65.000.000

Lote 16 – 450 m²: $65.000.000

Lote 15 – 450 m²: $65.000.000

Lote 14 – 618 m²: $85.000.000

Se trata de valores base que podrán incrementarse durante el acto de remate, de acuerdo a las ofertas que se presenten.

Modalidad de pago

El esquema establecido prevé que el día de la subasta deberá abonarse el 10% del precio de venta, mientras que el saldo restante podrá cancelarse en cuatro cuotas iguales y consecutivas, con vencimientos ya fijados por el Municipio.

Además, el comprador deberá abonar en el acto el Impuesto de Sellos y la comisión correspondiente a los tres martilleros públicos locales que intervendrán en la operación.

Tal como ocurrió en anteriores remates durante la gestión del intendente Miguel Gargaglione, los fondos que se obtengan serán destinados a obras públicas y a la adquisición de maquinaria para continuar fortaleciendo la infraestructura de la villa balnearia.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el esquema de venta de lotes forma parte de una estrategia orientada a promover la inversión privada, fomentar el crecimiento planificado del balneario y, al mismo tiempo, financiar mejoras sin afectar recursos corrientes del Municipio.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (2983) 501703 o enviar un correo electrónico a [email protected]