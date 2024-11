Por Federico de Marco

A través del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno de Javier Milei anunció -con bombos y platillos- múltiples modificaciones en las operatorias de los Registros Automotores; no obstante, en la práctica muchas cuestiones no cambiaron.

La elección de la sede registral es un ejemplo: Casa Rosada informó que ahora cada comprador podría transferir su vehículo en cualquier Registro, pero esto no es así. Sólo puede escogerse el lugar cuando se trate de la adquisición de un 0 km.

Algo similar sucede con la eliminación de la Tarjeta Azul. Hoy día no existe más tal cédula; no puede accederse a la misma bajo ninguna circunstancia; sin embargo, el Gobierno, aunque en principio amagó, no dejó este lugar vacío, sino que -acumulando burocracia- ordenó hacer una gestión en la APP Mi Argentina para habilitar a un tercero a manejar el propio vehículo.

Sin embargo, el trámite en la aplicación no puede realizarse de ningún modo, ya que no aparecen las opciones que se difundieron oficialmente. Nadie aún logró avanzar con este permiso, abriendo la puerta a constantes multas de tránsito de municipios ávidos de ingresos frescos ante el fuerte ajuste nacional y -en muchos casos- provincial.

De esta manera, otro anuncio distractivo y sin sustento de la administración Milei que no sólo no simplifica la vida de los argentinos sino, por el contrario, la complica más.