La Libertad Avanza continúa perdiendo a cuentagotas concejales en la provincia de Buenos Aires y, esta vez, ocurrió en Junín.

Ads

Se trata de Belén Veronelli quien rompe con el espacio libertario para continuar su mandato hasta diciembre de 2027 desde un nuevo unibloque, al que llamó “Libertad y Justicia”.

En su salida, Veronelli cuestionó el rumbo que tomó La Libertad Avanza y señaló diferencias con algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Javier Milei, dejando en evidencia una distancia política con el espacio del que hasta ahora formaba parte.

Ads

Puede interesarte

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo, pero se corresponde con mis principios acerca de lo que es más consecuente con mis valores e ideas que tengo como ciudadana y mujer de la política”, reconoció la concejala al explicar los motivos de su salida.

En ese sentido, aclaró que su salida no significa abandonar la defensa de la libertad, pero sí marcar diferencias con el rumbo que adoptó La Libertad Avanza.

Ads

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos, sobre todo aquellos sectores más vulnerables”, afirmó.