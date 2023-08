Por Federico de Marco

En los últimos días se habló mucho del famoso Teorema de Baglini, que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Al parecer, el libertario Javier Milei no tenía del todo asimiladas sus grandes chances de convertirse en Presidente, y es por eso que desde que se impuso en las PASO su discurso comenzó a moderarse.

Ahora insiste en que sus cambios se harán al mediano y largo plazo, y que muchas propuestas en realidad nunca se llevarán a cabo (incluso se presentan contradicciones al seno de su espacio, como con el tema de la libre portación de armas).

Ahora es el turno de los empleados públicos de los ministerios nacionales. Días atrás el propio Milei aseveró que cerrará más de la mitad de las carteras, dejando sólo 8. Sin embargo, este domingo comentó: “No voy a echar a ningún empleado de los ministerios. Excepto los cargos políticos”.

Vale destacar que siempre (o casi siempre) los cargos políticos abandonan el poder tras un cambio de gobierno, por lo que no tendría sentido la aclaración del economista. En este escenario, o Milei no está diciendo toda la verdad con el objetivo de no espantar votantes, o bien no piensa realizar los cambios radicales que son los que lo han puesto en el lugar que tiene hoy. El tiempo dirá.