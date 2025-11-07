Una violenta pelea entre dos madres frente a decenas de alumnos conmocionó este jueves a la comunidad educativa de la Escuela N°14 de José C. Paz, ubicada en el barrio Fino. El hecho ocurrió cerca de las 13, cuando los estudiantes del turno mañana salían y los del turno tarde comenzaban a ingresar.

Según trascendió, todo comenzó con una discusión entre dos alumnas de 4° y 5° año, que se agredieron físicamente dentro del colegio. En lugar de calmar la situación, las madres de las jóvenes se enfrentaron a golpes en pleno patio. El episodio quedó registrado en videos grabados por los propios estudiantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

José C. Paz 🔴



🤜🏼Batalla campal de madres dentro de la Secundaria N°14 del barrio Frino



👭Una discusión entre alumnas derivó en golpes entre varias madres en el patio



🚑 Docentes intervinieron y hubo asistencia médica



❌Las autoridades evalúan sanciones y medidas pic.twitter.com/HJDApedWbN — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 6, 2025

Testigos indicaron que las mujeres ya mantenían diferencias previas por conflictos entre sus hijas. En las imágenes se escuchan gritos y pedidos desesperados de que “llamen a la policía”, mientras personal auxiliar intenta separarlas sin éxito. Finalmente, la intervención de la Patrulla Urbana y del servicio de emergencias permitió controlar la situación.

Una madre de la escuela, en diálogo con el canal TN, aseguró que en la institución “son constantes las amenazas de bomba” y advirtió que “los alumnos le perdieron el respeto a los docentes”.

El caso generó preocupación entre las autoridades educativas y vecinos de la zona. Se trata del cuarto episodio de violencia escolar en pocos días en la provincia de Buenos Aires, tras hechos similares registrados en Junín, San Pedro, Mar del Plata y La Plata.

