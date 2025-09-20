Este fin de semana en la provincia de Buenos Aires se presenta con condiciones climáticas inestables, especialmente el sábado 20 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta naranja por tormentas fuertes que afectarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas de la provincia. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. La acumulación de precipitación podría oscilar entre 40 y 80 mm, con posibles superaciones locales.

La temperatura máxima rondará los 17°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 12°C.

Para el domingo 21 de septiembre, se anticipa una mejora en las condiciones climáticas. Aunque podrían registrarse algunos chubascos aislados, se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. La temperatura máxima ascenderá a 17°C, con una mínima de 8°C. Se prevé una jornada más tranquila, aunque es recomendable mantenerse informado sobre posibles actualizaciones del pronóstico.

