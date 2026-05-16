Personal del área de Cibercrimen de la Policía bonaerense allanó la Unidad Penitenciaria N°39 de Ituzaingó en el marco de una investigación por presuntas estafas virtuales cometidas desde el interior del penal. En paralelo, también se realizó un procedimiento en una vivienda de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

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La causa está a cargo de la Ayudantía Fiscal N°3 del Departamento Judicial La Matanza, con intervención del auxiliar letrado de la Fiscalía de Cámara, Juan Cruz Rovediello. La investigación comenzó luego de la denuncia de una víctima que sufrió una estafa digital y, tras distintas tareas investigativas, se determinó que las comunicaciones con fines defraudatorios habían sido realizadas desde un dispositivo ubicado dentro de la cárcel.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, 14 chips de distintas compañías telefónicas y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, hubo dos personas detenidas acusadas del delito de estafa.

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Según publicó el medio zonal Primer Plano Online, en el domicilio allanado de Villa Tesei vivía el titular de una billetera virtual a la que había sido transferida parte del dinero obtenido mediante la maniobra fraudulenta. Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes para avanzar con la investigación y determinar posibles vínculos con otros hechos similares.

El operativo volvió a poner en el centro de la discusión el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses. La polémica creció en los últimos días luego de que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reclamara avanzar con mayores restricciones en los penales provinciales.

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“Voluntad política, decisión y articulación con la Justicia: eso falta”, sostuvo la funcionaria al referirse a la problemática de los delitos cometidos desde cárceles mediante dispositivos móviles.

En los últimos meses, el debate sumó proyectos de ley, reclamos judiciales y denuncias de víctimas. En marzo pasado, LANOTICIA1 informó sobre la presentación de la denominada “Ley Rodrigo”, impulsada por el diputado libertario Oscar Liberman para prohibir los teléfonos en penales bonaerenses tras el caso del soldado extorsionado desde la cárcel de Magdalena. También el senador bonaerense Pablo Petrecca presentó una iniciativa para reemplazar los celulares por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.

La discusión recrudeció además tras la viralización de videos de presos mostrando televisores, luces LED y marihuana dentro de celdas bonaerenses, como ocurrió este año con integrantes de la denominada “Banda del Millón”, acusada de dirigir robos desde prisión. A eso se suman distintas investigaciones judiciales por amenazas, extorsiones y estafas virtuales organizadas desde penales de la provincia.

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El debate también quedó expuesto recientemente en un fallo del Tribunal Oral Criminal N°4 de Morón, que rechazó imponerle la prohibición de acceso a internet a un condenado por delitos sexuales digitales, al considerar que actualmente no existe una norma específica que habilite esa restricción.