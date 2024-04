Por Gabriela Edith Lorenzo

Llega la noche del lunes y otra vez Villa Catella es una boca de lobo, desde la Av. 122 donde circula el tránsito pesado que desemboca en la bajada de la Autopista Buenos Aires- La Plata, las calles son todo oscuridad. “Otra vez”, dijo un vecino cuando a las 15.00 se produjo el apagón en el barrio de Ensenada, y recién pasadas las 20.30 volvió a gritar, casi como un gol: “¡Volvió la luz!”.

El sábado el servicio se vio interrumpido desde las 10.00 hasta las 20.00, enseguida se sabe que el corte es generalizado porque desde puertas y ventanas se preguntan y responden a los gritos: “¿Tenés luz?”, “No”; o como este lunes que se escuchó: “¡Se cortó otra vez!?”, “Sí, ya llamé a hacer el reclamo”.

“Igual no sirve para nada. El sábado a las 4 de la tarde llamo, ya habíamos llamado todos, y me dicen que estaban arreglando en 122 y 37, voy hasta ahí y no hay nadie”, relata una vecina a LANOTICIA1.COM y sobre el nuevo corte, ya promediando las 20.00 de este lunes dice: “Olvidate, ya hoy no va a venir nadie”.

Según denuncian los vecinos los cortes son cada vez más frecuentes y se extienden siempre por varias horas: “Encima que perdés todo lo que tenés en la heladera tenés que salir a comprar velas y todo en medio de la lluvia”, dice una mujer mientras se aprovisiona en un kiosko de 38 y 120, ya barrio Hipódromo en La Plata. Cuando sale la comerciante relata que “ya bajó un montón de gente a comprar velas”, en ese momento ellos también están sin luz, aunque el corte del sábado los afectó sólo un rato.

Sin embargo, a unas cuadras, en 39 entre 119 y 120, el Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez de La Plata se ve afectado por los mismos cortes que sufre el partido de Ensenada. Vale aclarar que Edelap distribuye el servicio en las dos localidades y, que sólo la Av. 122, divide geográficamente a los dos barrios. Una enfermera del nosocomio le relató a este medio que el sábado estuvieron a punto de quedarse sin generador.

“El otro día que estuvimos 10 horas sin luz, el hospital estuvo funcionando con el generador, porque tienen las mismas fases que nosotros toda esta zona, lo que es Barrio Hipódromo, lo que es Catella, lo que es Palomar, El Dique”, cuenta. “Hay muchas cosas de electricidad. El hospital estuvo al borde de quedarse sin carga en el generador y hubiera sido un quilombo, explica.

"Hay mucha gente que está conectada, que necesita la electricidad, gente en terapia, o sea, nenes que están conectados”, detalla y continúa: “Por ejemplo, en esta época mucho de respiratorio, están conectados con el tema del oxígeno, de las bombas y todo eso. Se llega a apagar el generador sabés el desastre que puede llegar a ser. Yo creo que por eso se pusieron las pilas después de 10 horas y lo arreglaron”.

Pero el problema en la zona no es nuevo: “Yo estoy desde que tengo 5 años acá y toda la vida hubo quilombos en los transformadores. El único que cambiaron fue el de 38, 124 y 125 porque se prendió fuego y lo cambiaron, nada más”, relata otra vecina de Catella y agrega: “Pero ahora ya se está haciendo como costumbre y ya muchas horas”.

“Y no sé qué deben estar esperando, que pase lo mismo con el de 37 y 122, hasta que no se prenda fuego no lo van a cambiar”, dice en relación al corte que los afectó el sábado aunque desconoce cuál es el motivo del apagón de este lunes. “Un vecino llamó recién y le dicen que ni mandaron la cuadrilla aún”, relata promediando las 19.00.

“Esto ya ha pasado hace años, el único transformador que cambiaron fue el de acá a la vuelta, pero porque se prendió fuego en un momento que fue un desastre, porque casi se prende fuego la casa que está abajo del transformador ese”, recuerda y agrega: “Después el de 36 y 122 sigue siendo el mismo de hace mil años. No sé, deben estar esperando que se prenda fuego".

Recién a las 20.40 de este lunes volvió el servicio eléctrico y se iluminaron nuevamente los calles en Catella y se apagó el generador en el Hospital Gutiérrez, sin embargo, el mismo vecino que festejó como un gol que volviera la luz advirtió que no es un partido de fútbol: “Esto es una lotería, no sabés cuándo se te corta de nuevo y tenés que esperar a que se les cante venir a arreglar”.