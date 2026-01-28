Una travesía nocturna por los médanos de Villa Gesell terminó en un violento vuelco que dejó como saldo a una mujer hospitalizada y reavivó el debate sobre la seguridad y la responsabilidad en este tipo de prácticas recreativas.

El siniestro ocurrió en la zona norte de las dunas, cuando una camioneta Toyota SW4 blanca que circulaba por el lugar volcó por causas que aún se intentan establecer. El alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 21.50, lo que dio inicio a un amplio operativo de rescate.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud municipal. Según el medio local El Fundador Gesell, en el vehículo viajaban cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, todos turistas oriundos de Mendoza, que se encontraban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

El trabajo de los bomberos fue determinante para asistir a los ocupantes y retirarlos de la camioneta siniestrada. Posteriormente, una ambulancia del Hospital Municipal aguardaba para brindar atención médica.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 52 años sufrió un traumatismo de tórax y debió ser derivada al hospital local. Según se informó, la paciente se encontraba lúcida durante el traslado. En tanto, los otros tres ocupantes no presentaron lesiones de gravedad y fueron asistidos en el lugar.

La camioneta quedó en la zona del vuelco, a la espera de su remoción definitiva. Desde la Municipalidad de Villa Gesell informaron que se analiza la posibilidad de cobrar la totalidad de los gastos del operativo de rescate, asistencia y atención médica.

En ese marco, las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable, al respeto de las normas vigentes y a extremar las precauciones en zonas de dunas.