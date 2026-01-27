Un nuevo accidente vial de extrema gravedad sacudió este lunes a la provincia de Buenos Aires. Dos personas murieron tras un violento choque entre dos camiones y un automóvil sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Chivilcoy y la localidad de Gorostiaga, una zona ya marcada por reiterados siniestros.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 15.50, cuando un Volkswagen Fox quedó involucrado en una colisión frontal con un camión Mercedes Benz 1114, perteneciente a la firma Chiabavat y cargado con chatarra. Producto del impacto, los dos ocupantes del auto fallecieron en el acto, mientras que los conductores de ambos camiones resultaron ilesos.

Según informó el medio regional Bragado Informa, las víctimas fueron identificadas como Camilo Joel Cadena, de 22 años, quien conducía el vehículo, y su madre, Lila Cadena Álvarez, de 61 años, de nacionalidad boliviana. La violencia del impacto no les dio posibilidad de supervivencia.

Ads

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, ambulancias del SAME y efectivos de la Policía Vial, bajo la coordinación del comisario mayor Miguel Ángel Costa, mientras se desarrollaban las pericias para determinar la mecánica del siniestro y ordenar la circulación en la zona.

Puede interesarte

Una seguidilla de tragedias en la misma ruta

Este nuevo hecho fatal se produjo el mismo día en que la Ruta 5 ya había sido noticia por otro accidente de enorme impacto. Tal como informó LANOTICIA1.COM, horas antes, a la altura del acceso a Mercedes, un auto y un camión chocaron violentamente y murieron cuatro personas, entre ellas dos niñas de 7 y 3 años.

Ads

En ese siniestro, ocurrido el domingo por la tarde, las víctimas tenían domicilio en José C. Paz y el único sobreviviente fue el conductor del automóvil, quien resultó con lesiones de gravedad. La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Juan Repetto, caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.