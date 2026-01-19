Un grave accidente se registró en la zona de médanos ubicada entre Cariló y Villa Gesell, donde un hombre que conducía un cuatriciclo sufrió un violento vuelco y quedó atrapado debajo del vehículo, resultando con heridas severas.

Según la información disponible, el hecho ocurrió mientras la víctima circulaba por un médano, cuando por causas que se investigan perdió el control del cuatriciclo, volcó y el rodado terminó cayéndole encima. A raíz del impacto, el hombre presentó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial.

Personal del SIES acudió de inmediato al lugar del siniestro y brindó la primera asistencia médica de urgencia. Además, una ambulancia que se encontraba en la zona, afectada a la cobertura sanitaria de playa, permitió una rápida intervención y el posterior traslado del herido al sistema de salud local, donde se le realizaron estudios de urgencia.

Tras la evaluación del cuadro clínico, el equipo médico determinó la necesidad de derivarlo a un centro de mayor complejidad. Por este motivo, se activó un vuelo sanitario provincial para su traslado, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

