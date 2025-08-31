¿Qué pasó? Falsificaron sellos en auditorías de ANDIS

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a estar bajo la lupa por irregularidades en auditorías en San Ignacio, Misiones, donde se utilizó un sello médico falsificado. Decenas de beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados bajo apercibimiento de perder sus beneficios y atendidos en un restaurante abandonado por personal no calificado, incluso estudiantes de medicina.

Ads

Al finalizar, recibieron un documento llamado “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, sin membrete oficial y con la firma y sello adulterados de un profesional con décadas de trayectoria.

Puede interesarte

Quién es el cardiólogo pergaminense que fue víctima

El cardiólogo Leandro Peñaloza, con 54 años de experiencia y exconcejal de Pergamino por la UCR, negó cualquier vínculo con la Agencia y confirmó la usurpación de identidad. En diálogo con el medio local La Opinión, aseguró:

Ads

“Este viernes alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que a todas luces es falso: no coincide la tipografía ni la firma que utilizo. Claramente hay una usurpación de identidad”.

Peñaloza indicó que ya se comunicó con el fiscal Nelson Mastorchi de la Fiscalía de Pergamino para asesorarse y radicar la denuncia penal correspondiente. Además, descartó cualquier vinculación política:

“Incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo relación con esa fuerza política”, aclaró.

Contexto judicial y la reacción de las autoridades

El caso se conoció poco después de que el Gobierno de Misiones presentara un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar las auditorías de ANDIS y retrotraer la situación de beneficiarios dados de baja.

Ads

Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, afirmó a Clarín que:

“No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso” y remarcó la urgencia de restituir las pensiones suspendidas.

El episodio evidencia la falta de controles en los procedimientos oficiales, al punto de que un sello falsificado terminó siendo parte de documentos emitidos por ANDIS. Este caso se suma a otras denuncias sobre auditorías de pensiones en distintas provincias, donde se detectaron problemas en la supervisión y atención de beneficiarios.

El apoyo de los vecinos de Pergamino

En redes sociales, los vecinos de Pergamino manifestaron su respaldo al médico. Algunos comentarios destacados en el Facebook de La Opinión fueron:

Ads