Ahora la víctima fue el exfuncionario municipal Guillermo Aispuro cuando paseaba con su hijo y su perro por las calles de la ciudad bahiense. Un pitbull sin correa ni collar atacó a su can.

"Con mi hijo paseamos a los perros y nos encontramos con dos personas con un pitbull. Entendimos que estaba con correa y collar, pero no fue así. Nos sorprendió y atacó a uno de mis perros", expresó Aispuro a la radio LU2.

"Empezamos a forcejear y luego me atacó a mí. Los hechos no fueron de gravedad, lo destacable es la falta de empatía y responsabilidad de los dueños no solo por llevar al perro sin correa y sin collar sino también porque no se acercaron a ayudarme", continuó.

El ex funcionario aseguró que "a esa hora está lleno de gente en ese lugar y mucha se acercó, uno de los que me ayudó llamó a la Policía".

"Los dueños del perro, enterados de la situación, se subieron a una camioneta y no los vi más", lanzó. "El problema no son los perros, sino los dueños. Hablé con gente especializada y todos cuentan algo con lo que coincido: el problema es la tenencia irresponsable".

Esta semana dos perros cruza con pitbull atacaron a una familia y el hombre perdió una oreja.