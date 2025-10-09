Un nuevo accidente en la Ruta 11 volvió a encender las alarmas este miércoles a la noche. Un Renault Captur que circulaba rumbo a Santa Clara del Mar se despistó y terminó impactando de frente contra una columna de alumbrado público, a la altura del kilómetro 502, apenas mil metros antes del lugar donde, horas antes, un bebé había perdido la vida en un siniestro similar.

Ads

De acuerdo a los primeros datos que aportó el medio local Ahora Mar del Plata, el conductor del vehículo sería un visitador médico que se dirigía desde Mar del Plata. Los investigadores presumen que el hombre se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida del control y el violento choque contra la estructura metálica central que divide los carriles de la autovía.

El impacto fue tan fuerte que el auto quedó completamente destrozado, con la carrocería deformada. Afortunadamente, los airbags se activaron a tiempo, lo que evitó lesiones más graves. El hombre fue asistido por otros automovilistas, luego por efectivos policiales y finalmente por un equipo de emergencias médicas, que lo trasladó al Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde permanece internado en observación.

Ads

Puede interesarte

Este nuevo siniestro se produjo apenas unas horas después de otro hecho fatal ocurrido en el mismo tramo de la ruta. A las 7.50 de la mañana, una mujer que conducía un Ford Ka junto a su hijo de dos años también se despistó y terminó chocando contra una de las columnas centrales. La carrocería del vehículo se partió en dos y el pequeño perdió la vida en el acto, mientras su madre resultó con lesiones.

Ads