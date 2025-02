Las dos últimas bajas del Gobierno Nacional que se conocieron durante este lunes se suman a la lista de expulsados por contradecir al mandatario nacional, entre los que se anota la última y más resonanate, que fue la de Ramiro Marra, en este caso, el legislador porteño fue echado del partido.

La decisión de desafectar al titular de la Anses, Mariano de los Heros, fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, al tiempo que informó que será reemplazado por Fernando Bearzi.

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.



La desvinculación de Heros llegó después de que Javier Milei cuestionara las declaraciones públicas del funcionario sobre la posibilidad de una reforma jubilatoria. "No es para este momento”, dijo el primer mandatario horas antes de hacer público el despido.

El ahora extitular de la Anses había manifestado que el Gobierno impulsaba una reforma previsional “antes de fin de año”, tomando como base lo establecido en el punto 9 del Pacto de Mayo, según remarcó el funcionario en declaraciones brindadas durante el fin de semana.

"El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea, es gente que ha aportado 5 años y 25 los compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, porque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", puntualizó De los Heros.

Y en esa línea aseveró: “ "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación".

Al ser consultado por las declaraciones de su funcionario, el presidente fue contundente: “Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”.

Asimismo, Milei confirmó en declaraciones a radio Rivadavia brindadas este lunes que Heros fue expulsado por sus afirmaciones. “Porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda, a título de qué digamos, o sea, a la agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden", sentenció.

Milei echó a la hija de Domingo Cavallo de la embajada argentina en la OEA

Sonia Cavallo Runde ingresó a la Organización de Estados Americanos (OEA) en mayo del 2024 según una resolución publicada en mayo en el Boletín Oficial. La economista asumió como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria para ser representante permanente ante el organismo internacional, ya que hasta ese momento no pertenecía al servicio exterior argentino.

Pero luego de que Milei hiciera públicas sus diferencias con el padre de la ahora exfuncionaria, Domingo Cavallo, sobre el rumbo de la política económica, se impulsó su salida de la Embajada argentina ante la OEA.

“LA MOTOSIERRA NO PARA”, tituló el presidente en un duro posteo contra el economista de Carlos Menem que al comienzo de la gestión fue su principal aliado.

LA MOTOSIERRA NO PARA.

En caso de un escenario adverso externo como en el Tequila no haremos como Cavallo que subió impuestos y reventó a todos.

Nosotros vamos a bajar la absorción interna pero lo va a pagar el parásito estatal, no los argentinos de bien.



VLLC!

“En caso de un escenario adverso externo como en el Tequila no haremos como Cavallo que subió impuestos y reventó a todos. Nosotros vamos a bajar la absorción interna pero lo va a pagar el parásito estatal, no los argentinos de bien”, aseguró Mileí

Las declaraciones de Cavallo que enfurecieron a Milei

Domingo Cavallo subió un documento a su blog personal el pasado viernes, en el que sostuvo que la apreciación del peso es de alrededor del 20%, similar “a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad”. “Apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica”, agregó. En este marco, aconsejó al Presidente que, para cambiar esto, recurra a la eliminación temprana de las restricciones cambiarias, comenzando por las financieras.

En el texto titulado “Desinflación versus competitividad: las dos caras del PESO apreciado”, el exfuncionario durante el gobierno de Carlos Menem analizó que la apreciación se generó como consecuencia “del manejo de los tipos de cambio en un contexto de fuertes restricciones para el movimiento de capitales”.

“La inflación disminuyó mucho más de lo que esperaban la mayoría de los economistas profesionales (incluido yo). Pero pese a un formidable superávit comercial, el Banco Central ha logrado acumular muy pocas reservas netas. Esto ocurrió porque, aunque el gobierno sostiene que la desinflación es fruto exclusivo del control monetario que se hizo posible gracias a la eliminación del déficit fiscal, el manejo por el Banco Central de todos los tipos de cambio (el del MULC y el CCL e, indirectamente el MEP y el paralelo), fue determinante de la velocidad a la que se redujo la tasa de inflación”, sostuvo Cavallo.