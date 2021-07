La postal sorprendió a los vecinos de la localidad rural de Facundo Quiroga. Una pareja de tamberos se preparaba para hacer el ordeñe como cada madrugada. Ya con las botas puestas, mientras se cubrían del frio, les llamó la atención en el cielo una luz con una dimensión mayor a la de una estrella y sobre todo, por el desplazamiento que veían.

Según describieron al portal local Cadena Nueve, la luz blanca era muy fuerte. Mientras el hombre, apodado "Perico", intentaba dilucidar qué era eso que brillaba en el cielo, su mujer llamada María fue en busca de su celular para captar eso que tanto los asombraba. Fue así que hicieron varios disparos y registraron algunas secuencias que enviaron a ese medio.

Pero la luminosidad también fue vista por un camionero de la localidad de Carlos María Naón. "Me preparaba para el viaje y vi dos luces que me llamaron la atención ya que se movían en paralelo a baja altura. Todo lo que atiné fue sacar algunas fotos. Quise hacer un video y me puse nervioso ya que por momentos danzaron", relató el transportista.

De acuerdo a lo que comentó el trabajador a ese medio, "una se desplazaba adelantada en relación a la otra y su luminosidad era más intensa. Como una señal". El chofer indicó que una vez que se subió al camión y comenzó a circular, perdió de vista a los dos objetos luminosos. "Ya en la ruta, las fotos se las envié a mi mujer porque fue increíble", concluyó.