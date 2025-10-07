Buscando promover el desarrollo social en el distrito de Ituzaingó, Pablo Descalzo rubricó un convenio con el Fideicomiso Fuerza Solidaria, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, que promueve el acceso al crédito y la asistencia técnica para proyectos de la economía popular.

En esta oportunidad, trece municipios firmaron el acuerdo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Ignacio Cáccamo; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se informó oficialmente.

En este marco, Descalzo sostuvo: “Iniciativas como esta, sobre todo en momentos tan difíciles para los argentinos, son más que bienvenidas porque dan apoyo a los lugares de contención y desarrollo, tanto social como productivo, que permiten la inclusión y la generación de oportunidades que necesitamos para construir la ciudad que soñamos”.

Y añadió: “Gracias a la decisión de Axel Kicillof, este programa sigue funcionando para demostrar que un Estado presente y solidario puede cambiar y mejorar las realidades de los bonaerenses, acompañando a los clubes y entidades de bien público que sostienen todos los días el entramado social de nuestros barrios”.

