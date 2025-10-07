Pablo Descalzo firmó un convenio con el Fideicomiso Fuerza Solidaria para fortalecer el desarrollo social en Ituzaingó
“Gracias a la decisión de Axel Kicillof, este programa sigue funcionando para demostrar que un Estado presente y solidario puede cambiar y mejorar las realidades de los bonaerenses, acompañando a los clubes y entidades de bien público que sostienen todos los días el entramado social de nuestros barrios”, expresó el Intendente local.
Buscando promover el desarrollo social en el distrito de Ituzaingó, Pablo Descalzo rubricó un convenio con el Fideicomiso Fuerza Solidaria, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, que promueve el acceso al crédito y la asistencia técnica para proyectos de la economía popular.
En esta oportunidad, trece municipios firmaron el acuerdo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Ignacio Cáccamo; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se informó oficialmente.
En este marco, Descalzo sostuvo: “Iniciativas como esta, sobre todo en momentos tan difíciles para los argentinos, son más que bienvenidas porque dan apoyo a los lugares de contención y desarrollo, tanto social como productivo, que permiten la inclusión y la generación de oportunidades que necesitamos para construir la ciudad que soñamos”.
Y añadió: “Gracias a la decisión de Axel Kicillof, este programa sigue funcionando para demostrar que un Estado presente y solidario puede cambiar y mejorar las realidades de los bonaerenses, acompañando a los clubes y entidades de bien público que sostienen todos los días el entramado social de nuestros barrios”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión