El intendente de Junín, Pablo Petrecca, asumirá como senador provincial. Según confirmaron fuentes municipales al diario Democracia, el jefe comunal solicitará una licencia (y no presentará su renuncia) para poder ocupar su banca en la Legislatura bonaerense.

La decisión será tratada en los próximos días por el Concejo Deliberante, que aguarda el pedido formal. La última sesión ordinaria del cuerpo está prevista para el 27 de noviembre, fecha límite para completar el procedimiento de reemplazo.

Con la licencia de Petrecca, quien gobierna la ciudad desde 2015, la conducción del Ejecutivo local quedará en manos del actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini. Electo como primer concejal en 2023 por la lista que llevó a Petrecca como candidato a intendente, Fiorini es el funcionario que corresponde legalmente en la línea sucesoria municipal.

La Ley Orgánica de las Municipalidades habilita al intendente a optar entre renunciar o solicitar una licencia para dejar temporalmente el cargo. En cualquiera de las dos alternativas, el Concejo Deliberante debe convalidar la medida. Desde el ámbito legislativo anticiparon que el pedido será aprobado, en respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

El mecanismo de reemplazo está fijado por la Ley 14.248, que modificó el artículo 123 de la Ley 5109, y establece que en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente, deberá asumir el primer concejal de la lista ganadora.

