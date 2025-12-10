Se concretó el fin de una década de gestión de Pablo Petrecca y la asunción de Juan Fiorini como nuevo intendente, en un acto que se desarrolló entre el Salón Rojo del Concejo Deliberante y las escalinatas del Palacio Municipal.

La jornada incluyó, en primer lugar, la jura de los concejales electos para el período 2025-2029 y, posteriormente, el traspaso de mando que convirtió a Fiorini en el intendente número 47 de la historia del distrito.

El traspaso se produjo luego de que Petrecca asumiera su banca como senador provincial, cargo para el que fue electo en los comicios del 7 de septiembre. Al haber sido primer candidato en la lista de concejales de 2023, Fiorini quedó legitimado para completar los dos años restantes del mandato, hasta 2027.

Pablo Petrecca cerró su ciclo al frente del municipio con un discurso:

“Fueron 10 años intensos y apasionantes que me permitieron cumplir un sueño enorme: servir, transformar y cuidar esta ciudad que amo”, expresó. Recordó el rol clave de su equipo y de los empleados municipales, citó enseñanzas familiares y dedicó un párrafo especial a su esposa e hijos, quienes soportaron “ausencias, horas interminables y el costo personal de la función pública”.

Petrecca enumeró las obras y transformaciones que considera parte de su legado como el saneamiento ambiental, el transporte público, el relleno sanitario, más de 4.000 nuevas conexiones de gas, el programa Proyectar, la escuela de Robótica, el avance del paso bajo nivel y la ausencia de homicidios en ocasión de robo durante su gestión.

También le dejó un mensaje a Fiorini: “Gobernar no es imponer, es escuchar. Y cuando tengas dudas, volvé a escuchar. Junín está por encima de cualquier proyecto personal”.

Juan Fiorini se dirigió por primera vez a la ciudadanía como intendente. Agradeció a su familia, a su equipo y, especialmente, a Petrecca, a quien definió como “una guía y un ejemplo de liderazgo”.

A sus 41 años, dijo sentirse preparado para el desafío y definió su gestión bajo el concepto de “construir sobre lo construido”. Fiorini destacó su formación como contador y su paso por el sector privado, remarcando que aplicará en la administración pública “transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y el valor de la palabra”.

Fiorini cerró su discurso con un mensaje de unidad donde aseguró que trabajará “con todos los concejales, sin importar el espacio político”, y adelantó que gestionará ante Provincia y Nación “tocando todas las puertas necesarias”.