El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, lanzó críticas contra sectores del peronismo a los que acusó de esquivar el debate sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y de priorizar la interna partidaria por sobre la crisis social. El jefe comunal reclamó de manera enfática la libertad de la ex presidenta y cuestionó al gobierno de Javier Milei.

“Estamos en una época de cagones y traidores”, disparó Zurro, al tiempo que sostuvo que la discusión interna dentro del Partido Justicialista bonaerense es un tema secundario frente al contexto político y económico del país. “Acá hay una cuestión que es más que una interna, que es Cristina libre. Gane quien gane la interna, yo voy a estar alineado con el sector de Cristina”, afirmó.

En ese sentido, el intendente advirtió que evitar el reclamo por la situación de la ex mandataria implica ignorar un problema central. “Si nosotros dejamos que por la política tengamos a nuestra líder presa, estamos obviando una parte grave del problema”, sostuvo, y remarcó: “La interna peronista para mí está en segundo plano. El primer plano es que este gobierno corrupto se vaya y Cristina esté libre”.

Zurro también apuntó contra dirigentes del peronismo que, según su mirada, eluden pronunciarse con claridad sobre Cristina Fernández de Kirchner. “Se hacen los boludos para hablar de Cristina con el mismo énfasis que hablan de la interna. Se la quieren sacar de encima”, denunció.

Las críticas se extendieron al presidente Javier Milei: “Este felpudo de los yankees está haciendo que la gente la pase cada vez peor”, expresó, y cuestionó el rumbo político elegido por parte de la sociedad: “La sociedad se desclasó y votó en contra de sus propios intereses”.

El mandatario municipal puso en duda el discurso anticasta del oficialismo nacional. “¿Quién es casta? ¿Milei o yo? Se dio una vuelta al mundo y hace contratos de novias. Ya se va a saber por qué”, lanzó.