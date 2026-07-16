En medio de los festejos por la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra en el Mundial, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, publicó un video dirigido al presidente Javier Milei.

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"Javiercito Mileicito... te vas como los ingleses. ¡Pirata afuera!".

Zurro aseguró que realizaba tareas de control tras los festejos y, apelando a un dicho popular, volvió a cargar contra el mandatario nacional. "Ahora ya no es Milei, es Javiercito, Javito. Está colita, colita contra Trump, afuera, te vas", expresó.

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Javiercito Mileicito... te vas como los ingleses.

Pirata afuera! pic.twitter.com/0RkKAhW6f3 — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) July 16, 2026

El intendente también vinculó al Presidente con el Reino Unido al afirmar: "Te vas, Milei, como los piratas, como tus amigos, como la Thatcher, que te llamó del inframundo", en referencia a las reiteradas polémicas por las declaraciones de Milei sobre la ex primera ministra británica.

Sobre el cierre del video, Zurro insistió con su comparación entre el resultado deportivo y la situación política: "Te vas, Milei, te vas, como los ingleses. Juntitos, piratas y Milei, afuera", remató.

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