"En Pehuajó vamos a ganar, yo no voy, pero vamos a ganar", expresó Zurro el lunes en la inauguración de un jardín de infantes junto al titular de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

No obstante, este martes encabezó una conferencia de prensa para rechazar sus propias declaraciones.

"Les quiero decir para no generar incertidumbre que ayer (lunes) se creó incertidumbre al decir que no iba a ser candidato, voy a volver a reflotar lo que dije en una radio. El 23 (de junio) se van a decidir las listas del Frente de Todos, o como se llame (...), no quiero crear incertidumbre ni falsas expectativas. No digo nada, somos un grupo muy armado", indicó.

Y sostuvo: "Si bien ayer (lunes) creo que me pasé un poquito, siempre dije que tenemos nueve candidatos a Intendente que pueden ganar, y entre ellos estoy yo".

De esta manera, si no vuelve a desdecirse, Zurro buscará un quinto mandato frente al Municipio de Ituzaingó.