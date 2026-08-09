Pablo Javier Zurro
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Desde Pehuajó, Zurro bancó la candidatura de Taiana y disparó: "Del otro lado hay un Espert que lo bancan los narcos"
“Nos quieren sacar de Zona Fría": Desde Pehuajó, Zurro explotó contra Milei y lo tildó de "perverso" e "ignorante"
"Gato Macri, ratón de Magnetto, dejen de apretar a la Corte por Cristina": el polémico video de Zurro desde Pehuajó
Revés judicial para la tasa vial en Pehuajó: la oposición celebra el fallo y el municipio denuncia "desfinanciamiento"
Insólito: un intendente sale a cortarle el pasto a los jubilados que cobran la mínima en protesta a "la babosa de Milei"
Destrozos, árboles caídos y un camión volcado, las consecuencias del temporal en Pehuajó: qué dijo el intendente
"Es un leoncito herbívoro": Zurro habló de la reunión con Xi Jinping de China y tildó a Milei de "perverso y mentiroso"
"No sean mentirosos, caraduras": Zurro respaldó a Fernanda Miño tras un violento allanamiento en su casa de San Isidro
Un intendente lleva su despacho a la plaza del pueblo para atender a los vecinos: "Si tenés un problema, te espero"
Suspendieron el Festival de Folklore Surero de Pehuajó: Argumentaron “incertidumbre económica” por cambio de gobierno
Desde Pehuajó, Zurro se hace un festín con el acuerdo entre el PRO y LLA: "Milei y Bullrich eso sí que es casta" ironizó
Elecciones Generales 2023: Pablo Zurro sacó pecho, dio vuelta la historia y seguirá como alcalde de Pehuajó
Pehuajó recibe al nuevo monumento de Manuelita con música a 60 años de la creación de la canción de María Elena Walsh
Bailando y con la música al palo: La curiosa forma de Zurro para anunciar el recital de Emilia Mernes en Pehuajó
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