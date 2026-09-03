Dos vendedores acordaron encontrarse con un supuesto comprador en una estación de servicio de Lanús para entregar 13 celulares. Pero todo terminó en una emboscada.

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🚨Robo en Lanús: todo quedó grabado 👓por gafas inteligentes.

Pactó la venta de celulares en una estación de servicio: delincuentes se hicieron pasar por clientes y le robaron casi todo. pic.twitter.com/chZ6RStge3 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 3, 2026

Los vendedores fueron asaltados a punta de pistola cuando acudieron a la estación de servicio para concretar la venta de los teléfonos, 10 Samsung Galaxy A16 y tres iPhone.

Habían elegido ese punto por tratarse de un lugar público. Mientras esperaban dentro, fueron sorprendidos por dos delincuentes.

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Según contó uno de ellos en su cuenta de Instagram, algunos detalles de la operación les resultaron llamativos desde el comienzo. El supuesto comprador había pedido recibir los dispositivos en un punto determinado y pagar en efectivo.

Ante esa situación, los vendedores propusieron reunirse en una estación de servicio para realizar la transacción con mayor exposición. Mientras esperaban, el comprador intentó modificar el lugar acordado. Después de varias insistencias, finalmente aparecieron dos hombres armados.

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La secuencia quedó registrada por las gafas inteligentes que llevaba el vendedor. En las imágenes se observa que uno de los asaltantes se acerca hasta la mesa y toma los celulares, mientras su cómplice permanece cerca de la puerta. La secuencia es de solo unos segundos.

Los delincuentes escaparon en un auto rojo con pedido de captura - había sido robado en la zona sur del conurbano días antes - con los Samsung Galaxy A16, aunque no lograron llevarse los tres iPhone.

Una mujer que presenció la huida alcanzó a observar la patente del vehículo y dio aviso a la Policía. Pese a ese dato, los sospechosos continuaban prófugos.