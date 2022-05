Este domingo por la madrugada, Tomas Lautaro Kruger de 19 años, recibió tres disparos tras no acatar la voz de alto de la policía. El padre del joven que se dirigía a su casa en un barrio cerrado de Moreno, expresó:

“La verdad es que es una cosa que no se puede creer que venga un patrullero sin las luces de arriba corriéndolo. Lo chocan y mi hijo con el brazo quebrado se fue porque tenía miedo, llegó hasta acá a 50 metros, donde todavía la pueden ver con los impactos de bala y el golpe del choque”, dijo Carlos en diálogo con Crónica.

“Le presté la camioneta para que no se tome el colectivo y no le pase nada y de repente me entero que la policía le mete tres tiros en la puerta de mi casa. Es una locura”, dijo. “Mi hijo se desmayó y lo tenían esposado en el barro con tres tiros en el cuerpo y con la hipotermia que tenía. Parecía una pesadilla, no parecía real”.

Y agregó: “El policía me dijo: ‘Va con una camioneta negra con los vidrios polarizados y no sabés si va una persona, dos o cuatro’. Y le digo sí, pero no es motivo para dispararle. Después me dicen que se agachó y por eso le dispararon y le digo ‘¡pero si me decís que no se veía por los vidrios oscuros!’”