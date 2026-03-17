Pagano dijo que Adorni es “un corrupto en ejercicio del poder” y amplió la denuncia penal por “enriquecimiento ilícito”
La legisladora apuntó contra la esposa de Jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, para que justifique sus gastos mensuales.
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano, presentó la ampliación de una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito contra la esposa de Manuel Adorno, a quien además le pidió que justifique sus gastos mensuales y detalle la actividad comercial de su consultora.
Según expresó la legisladora, la presentación judicial busca profundizar la investigación sobre la firma “Más Be”, vinculada a la pareja de Adorno. Pagano sostuvo que la empresa tendría “solo tres clientes”, los cuales, según afirmó, serían contratistas del Estado, lo que podría configurar un posible conflicto de intereses.
Pagano también cuestionó la postura previa de Adorno frente a causas de corrupción. En ese sentido, lo acusó de haber mostrado “doble vara” al compararlo con su posicionamiento en el caso Hotesur y Los Sauces. La diputada calificó a los involucrados como “corruptos en ejercicio del poder”.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.
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