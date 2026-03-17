La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano, presentó la ampliación de una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito contra la esposa de Manuel Adorno, a quien además le pidió que justifique sus gastos mensuales y detalle la actividad comercial de su consultora.

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Según expresó la legisladora, la presentación judicial busca profundizar la investigación sobre la firma “Más Be”, vinculada a la pareja de Adorno. Pagano sostuvo que la empresa tendría “solo tres clientes”, los cuales, según afirmó, serían contratistas del Estado, lo que podría configurar un posible conflicto de intereses.

Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de @madorni para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora “Más Be”. Tiene solo 3 clientes y son contratistas del Estado. Este… pic.twitter.com/icpde3f5bz — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 16, 2026

Pagano también cuestionó la postura previa de Adorno frente a causas de corrupción. En ese sentido, lo acusó de haber mostrado “doble vara” al compararlo con su posicionamiento en el caso Hotesur y Los Sauces. La diputada calificó a los involucrados como “corruptos en ejercicio del poder”.

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La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación.

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