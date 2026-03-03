Desde marzo comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto a los Automotores 2026 que implica una reducción de la carga tributaria para el 75 % de los vehículos radicados en territorio bonaerense y permite pagar la patente en hasta 10 cuotas mensuales.

Según detalló el organismo provincial, la reforma introduce una modificación estructural en la tabla de alícuotas, que pasará de 15 a 5 tramos de base imponible y reducirá los porcentajes aplicados. Concretamente, la alícuota mínima bajará del 3,64 % al 1 %, mientras que la máxima se reducirá del 5 % al 4,5 %. De esta manera, la carga efectiva del Impuesto Automotor quedará en 1,9 %, lo que representa una disminución del 65 % en comparación con 2019.

Desde ARBA señalaron que el nuevo esquema consolida un sistema más progresivo y equilibrado. El director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, remarcó que “desde el primer día de la gestión del gobernador Axel Kicillof nos propusimos bajar la carga fiscal sobre los sectores medios y hacer más progresiva la estructura del Impuesto Automotor”.

En esa línea, Girard sostuvo que el esquema anterior “beneficiaba relativamente a los vehículos de mayor valuación” y que, a través de sucesivas leyes impositivas, se fue corrigiendo esa distorsión. “El resultado es concreto: hoy la carga efectiva del tributo es 65 % menor que en 2019 y está mejor distribuida”, afirmó.

El titular de ARBA explicó además que el reordenamiento de la tabla apunta a que quienes poseen mayor capacidad contributiva aporten en función de su patrimonio, mientras que se alivia a la mayoría de los contribuyentes. “En 2026, el 75 % pagará menos que en 2025 y además podrá hacerlo en 10 cuotas mensuales, lo que mejora la previsibilidad y facilita el cumplimiento”, indicó.

El organismo también confirmó que el primer vencimiento operará el martes 10 de marzo, fecha desde la cual comenzará a aplicarse el nuevo esquema. Quienes opten por el pago anual podrán acceder a un descuento de hasta el 15 %, mientras que quienes abonen cada cuota en término obtendrán una bonificación de hasta el 10 % por buen cumplimiento.