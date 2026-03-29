El PAMI decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país ante el incremento temprano de virus respiratorios y la circulación de nuevas variantes. Entre ellas se destaca la influenza A (H3N2), una cepa con mayor nivel de transmisibilidad que encendió las alertas sanitarias.

Ads

La medida apunta a reforzar la inmunidad en los grupos más vulnerables antes del período de mayor circulación del virus, especialmente en adultos mayores, que son quienes pueden desarrollar complicaciones más graves.

En este contexto, desde PAMI informaron que los afiliados podrán vacunarse de manera gratuita en cualquier farmacia de la red en todo el país, sin necesidad de presentar una orden médica ni sacar turno previo. Para acceder a la dosis solo deberán concurrir con el DNI y la credencial de la obra social, aunque se recomienda comunicarse previamente con la farmacia habitual para verificar la disponibilidad.

Ads

En el caso de personas menores de 65 años que presenten factores de riesgo, deberán acreditar su condición con la documentación médica correspondiente para poder recibir la vacuna.

La campaña también contempla la posibilidad de aplicar la vacuna antigripal junto con otras dosis del Calendario Nacional, sin necesidad de esperar entre una y otra. Las únicas contraindicaciones están vinculadas a casos de alergia a alguno de sus componentes o antecedentes de reacciones adversas en aplicaciones previas.

Ads

El adelantamiento de la campaña responde a una tendencia que se viene registrando en los últimos años, con temporadas de virus respiratorios que comienzan antes de lo habitual. Por eso, desde el organismo remarcan la importancia de la vacunación como herramienta clave para prevenir cuadros graves, reducir internaciones y proteger a la población de riesgo.

Para conocer el punto de vacunación más cercano, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial de PAMI o comunicarse al 138, donde funciona la línea de atención “PAMI Escucha”.