Raúl Ávila dejó la conducción de la oficina de ANSES en San Fernando luego de desempeñarse al frente de la dependencia desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La salida se concretó durante los últimos días de julio, en un contexto marcado por versiones sobre presuntas irregularidades que el abogado negó de manera categórica.

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Ávila, padre de la concejal de La Libertad Avanza Pamela Ávila, integra el espacio político encabezado en la provincia de Buenos Aires por el diputado nacional Sebastián Pareja. Según publicó el portal San Fernando Nuestro, su desvinculación habría estado vinculada a un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con esa publicación, Ávila habría utilizado la base de datos de ANSES para identificar personas próximas a jubilarse y ofrecerles gestionar el trámite desde su estudio jurídico particular. Además, sostuvo que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó su salida tras recibir denuncias que habrían sido corroboradas con registros internos del organismo.

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Hasta el momento, ni ANSES ni el Ministerio de Capital Humano difundieron información oficial que confirme esas acusaciones ni explicaron públicamente los motivos del cambio.

En declaraciones al portal Qué Pasa, Ávila rechazó las versiones y aseguró que no fue desplazado, sino que continuará desempeñándose dentro del organismo.

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"Mi salida no es tal, sino que corresponde a un cambio de área. Mi reemplazo incluso pertenece a la mesa de trabajo de nuestro espacio en San Fernando, con lo cual no hay motivos que justifiquen especulaciones políticas", sostuvo.

También negó haber utilizado información del organismo con fines particulares. "Se tratan de meros comentarios de parte de la política de San Fernando que no deben ser tomadas con seriedad. Nuestro trabajo estuvo siempre visible y fue transparente para con los vecinos", afirmó.

El abogado explicó además que, al incorporarse a ANSES, abandonó toda actividad profesional vinculada al derecho previsional, limitando su ejercicio privado a las ramas civil y penal.

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"Los sistemas imposibilitan cualquier tipo de acceso discrecional a la información", remarcó, al sostener que las acusaciones "carecen de conocimiento técnico del funcionamiento interno de ANSES".

Ávila también defendió su gestión al frente de la oficina local y cuestionó a sus adversarios políticos, al señalar que quienes trabajaron con él conocen "cómo hemos logrado avances y abandonado las viejas prácticas".

Su salida se produce en medio de una serie de cambios en distintas dependencias de ANSES conducidas por dirigentes cercanos a Sebastián Pareja. En Tigre, por ejemplo, Claudio Baumgarten fue reemplazado por la exconcejal del PRO Vanina Pignata, mientras que también se registraron modificaciones en otras jefaturas bonaerenses.

En el entorno de Pareja interpretan esos movimientos como parte de una disputa interna por el control territorial de La Libertad Avanza con vistas a las elecciones de 2027, en un escenario de creciente influencia de dirigentes provenientes del PRO alineados con Diego Santilli.

En el caso de Ávila, las especulaciones sobre una interna política conviven con las denuncias publicadas por San Fernando Nuestro y con el firme rechazo del exfuncionario, quien insiste en que continuará desempeñando funciones dentro de ANSES. Por el momento, no se informó oficialmente cuál será su nuevo cargo ni quién asumirá formalmente la conducción de la oficina de San Fernando.