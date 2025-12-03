La Ruta Panamericana registra demoras este miércoles por un corte realizado por familiares y allegados de Ainara Sequeira, la joven de 16 años que desapareció en Campana tras salir de la Escuela Normal el martes a la mañana. La protesta busca visibilizar el caso y exigir avances en la investigación, que mantiene en alerta a toda la comunidad.

Según informaron medios locales como Campanense Diario y Campana Noticias, la familia radicó la denuncia de inmediato y la Policía bonaerense activó el protocolo por averiguación de paradero. Desde entonces, los padres de Ainara trabajan junto a los investigadores revisando cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de la adolescente.

De acuerdo a datos aportados por su entorno, existen imágenes en las que se ve a Ainara subiendo a un colectivo hacia Once, acompañada por un joven y otra chica. La familia solicita que esas imágenes se viralicen para acelerar la búsqueda, especialmente porque la adolescente tiene trastorno de ansiedad y requiere medicación.

Durante el corte, los manifestantes reclaman más recursos en el operativo y una difusión más amplia del caso. “Necesitamos que todos la busquen”, expresó una tía durante la protesta.

La Policía continuaba este mediodía analizando registros de cámaras urbanas y comerciales, además de recabar testimonios en distintos puntos de la ciudad. En Campana y alrededores, vecinos comenzaron a compartir la foto de Ainara en redes locales para colaborar con el operativo.

