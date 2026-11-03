Los conductores que circulan habitualmente por la autopista Panamericana deberán modificar su forma de pago en los próximos meses. A partir del 1° de enero de 2027, las estaciones de peaje dejarán de aceptar dinero en efectivo y comenzarán a operar bajo un esquema que priorizará los medios de pago electrónicos.

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La disposición alcanzará a todos los caminos concesionados del país. La advertencia ya comenzó a aparecer en distintos sectores de la autopista, donde se instalaron carteles que anuncian el cambio: "¡Chau efectivo! Desde el 1° de enero de 2027 pagá con TelePASE".

La modificación forma parte de un plan nacional que busca transformar el funcionamiento de las estaciones de peaje y avanzar progresivamente hacia un sistema de circulación sin barreras. En ese marco, los automovilistas podrán utilizar TelePASE, tarjetas de débito y billeteras electrónicas para realizar los pagos correspondientes.

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La transformación del sistema fue establecida mediante el decreto 733/2025, firmado por el presidente Javier Milei en octubre de 2025. La normativa fijó un cronograma para que las estaciones de peaje de las rutas nacionales incorporen mecanismos de cobro automático y reduzcan progresivamente la necesidad de detener los vehículos.

De acuerdo con los plazos previstos, el 31 de diciembre de 2026 será la fecha límite para que todas las estaciones cuenten con vías de cobro automáticas canalizadas. Además, al menos la mitad de los carriles deberá funcionar bajo la modalidad free flow, que permite atravesar el peaje sin detenerse ni esperar la apertura de una barrera.

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La segunda etapa tiene como fecha límite el 30 de junio de 2027. Para entonces, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free flow, una tecnología que ya funciona en autopistas porteñas como la Illia, la Perito Moreno y la 25 de Mayo.

El mecanismo utiliza cámaras, sensores y dispositivos de reconocimiento de matrículas para identificar a los vehículos que atraviesan cada estación. De esta manera, el cobro se realiza de forma automática, sin que los conductores tengan que frenar para completar la operación.

Con el nuevo cronograma, el abandono del efectivo será el primer paso de una transformación que, durante 2027, buscará eliminar definitivamente las barreras de los peajes y agilizar la circulación vehicular.