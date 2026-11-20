Los conductores que circulan por la Autopista Panamericana y la Autopista del Oeste deberán modificar la forma de abonar los peajes a partir del próximo 1 de enero. Desde esa fecha, las estaciones de cobro dejarán de recibir dinero en efectivo y solamente estarán habilitadas las modalidades electrónicas de pago.

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Ante la proximidad del cambio, Autopistas del Sol (AUSOL) pondrá en marcha una campaña para distribuir obleas de TelePase entre los automovilistas, con el objetivo de facilitar la transición y promover la utilización del sistema de cobro automático.

La iniciativa se suma a la cartelería que ya fue instalada a lo largo de ambas autopistas bajo el lema "Chau Efectivo", mediante la cual se informa a los usuarios sobre la fecha de implementación y se los invita a gestionar su adhesión.

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Qué alternativas habrá para pagar el peaje

La eliminación del efectivo forma parte de un proceso de modernización que la concesionaria viene desarrollando durante los últimos meses.

En una primera etapa se incorporó la posibilidad de abonar mediante tecnología contactless, que permite realizar el pago acercando una tarjeta bancaria, un teléfono celular o un reloj inteligente a la terminal de cobro.

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Más recientemente, también se habilitó la modalidad de pago mediante códigos QR, ampliando las opciones disponibles para quienes no utilizan TelePase.

Según señaló el periodista especializado en tránsito Jota Leonetti, la utilización de efectivo en los peajes viene registrando una caída significativa desde enero, una tendencia que acompaña el avance de los medios electrónicos.

TelePase: cómo conseguirlo y cuánto cuesta

Una de las alternativas que la empresa busca impulsar es TelePase, un dispositivo que se coloca en el parabrisas del vehículo y permite que el sistema identifique automáticamente el paso por las cabinas y descuente el importe correspondiente del medio de pago asociado.

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La oblea no tiene costo de adquisición y debe estar correctamente adherida al parabrisas para que funcione el mecanismo de lectura.

Además de evitar detenerse para realizar el pago manual, el sistema ofrece una diferencia económica frente a otras modalidades electrónicas.

Para los automóviles, según los valores informados, el peaje con TelePase durante las horas pico cuesta $1.192,99, mientras que mediante el pago electrónico el importe asciende a $2.385,97.

De esta manera, el sistema automático representa una tarifa considerablemente menor para quienes utilizan habitualmente estas autopistas.

Cuándo dejará de aceptarse el dinero en efectivo

El cambio comenzará a aplicarse el 1 de enero, cuando los usuarios ya no podrán utilizar billetes para abonar los peajes de Panamericana y la Autopista del Oeste.

Mientras tanto, AUSOL avanzará con la distribución de obleas y las acciones informativas para que los automovilistas puedan realizar el trámite antes de la entrada en vigencia de la medida.

La modificación implicará un cambio en los hábitos de miles de personas que utilizan diariamente estas vías para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el norte y oeste del conurbano bonaerense.