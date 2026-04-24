Un colectivo de larga distancia fue atacado a piedrazos mientras circulaba por la Ruta Nacional 8, en jurisdicción de Pergamino. Como consecuencia del hecho, un pasajero sufrió lesiones por la rotura de una ventanilla.

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Según informó el medio Uno Arrecifes, el incidente ocurrió en el carril que se dirige hacia el centro del país, entre las bajadas de Miguel Cané y la ruta provincial 32. El micro, perteneciente a la empresa Chevallier, había partido desde la Ciudad de Buenos Aires con destino a Córdoba.

De acuerdo a las primeras versiones, las pedradas habrían sido arrojadas desde el sector izquierdo de la autopista, del lado urbano de Pergamino. Los investigadores no descartan que los autores sean jóvenes, incluso menores de edad, que residirían en barrios cercanos a la traza.

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Pese a la gravedad de la situación, el chofer decidió no detener la marcha para resguardar la seguridad de los pasajeros, mientras que su acompañante dio aviso inmediato al 911. Con una ventanilla destruida, el vehículo continuó hasta la Terminal de Ómnibus de Pergamino, donde ya aguardaba una ambulancia del SAME.

En el lugar, personal médico asistió al pasajero herido, quien presentaba cortes en una mano producto de los vidrios. Si bien se recomendó su traslado al Hospital San José para una evaluación más exhaustiva, el hombre optó por recibir atención primaria y continuar su viaje.

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